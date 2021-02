Os títulos do DN deste sábado

A pandemia volta a fazer manchete do DN este sábado: Variantes do vírus. Da inglesa à californiana, todas as que ameaçam Portugal.

"Temos vacina para salvar vidas e vitamina para recuperar a economia", garante António Costa, que espera que o dinheiro europeu chegue "no princípio do verão".

A pensar nas famílias, o DN traz ainda: Estratégias para manter a sanidade mental de pais e filhos.

O destaque fotográfico é dedicado ao Mecanismo de recuperação e resiliência. Costa, Von der Leyen e Sassoli formalizam acordo para as ajudas.

Destaque ainda para a entrevista a Paulo J. Santos. O presidente do maior sindicato da PSP vê "estados de alma" nos polícias que os "empurram para extremismos".

Outros títulos:

- Lisboa duplica oferta de bicicletas. Uso subiu 50% num ano. Já o transporte público caiu 60%. Há mais 1500 Gira e reforço da rede de ciclovias.

- Vales, refeições, cartões, isenções. As respostas das câmaras à covid. De março a setembro, autarquias gastaram 160 milhões em despesas relacionadas com a covid.

- Presidente da AICEP: "Temos de olhar a Europa como o nosso mercado interno"

- De treinador desempregado a superestrela. Incrível Flick. Era para ser interino, mas em 15 meses foi campeão alemão, europeu e mundial.

- Brunch com... Miguel Saraiva. O arquiteto que põe o mundo inteiro nos objetos que desenha para nós vivermos.

- Catalunha. Preso há três anos, Raül Romeva volta à luta e explica projeto da Esquerda Republicana.

- O lado B de Bruno Bobone. O lado artístico do executivo.