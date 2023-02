Os títulos do DN deste domingo

A Educação é o grande tema do Diário de Notícias deste domingo. Professores pedem "respeito" ao governo. PSD quer provas de aferição nos 4.º e 6.º anos.

No dia do protesto dos profissionais do ensino na capital, Partido Social-Democrata lança plano para alterar várias regras: quer mais apoios a alunos e prolongar o plano de aprendizagens.

Mais dois assuntos têm ainda destaque:

- Reportagem na Mouraria. O que dizem os imigrantes? "Pessoas e clima são bons, vida é cara e os salários são baixos"

- Interrupção da gravidez. "Tinha de esperar por batimentos cardíacos para abortar", denuncia utente do Garcia de Orta

Outros títulos

Mercado. Exportações de flores e plantas crescem 4%, mas perdem valor

Turismo. Estrangeiros no NOS Alive ficaram, em média, cinco noites em Lisboa

Pedro Cateriano, ex-primeiro-ministro: "Há cumplicidade do Executivo e do Parlamento no aprofundar da crise no Peru"

Brasil. Bolsonaristas elegem como alvo principal o juiz Alexandre de Moraes

I liga de futebol. Sporting-FC Porto, o clássico que ninguém pode perder ou empatar