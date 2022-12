Os títulos do DN deste domingo

Sondagem DN/JN/TSF sobre como a crise afeta as famílias na época festiva faz manchete do DN deste domingo. 37% dos portugueses corta em gastos no Natal e 52% passa fim de ano em casa, é o título.

Menos de metade dos inquiridos vai despender o mesmo que no ano passado e só 13% um pouco mais. 54% admite refletir o impacto da crise económica nos gastos com a quadra. Os resultados apurados pela Aximage revelam ainda que a maioria não sai na festa de réveillon

para conseguir conter as despesas.

Mas o grande destaque fotográfico vai para o adeus ao mundial da seleção. Portugal perde por 1-0 com marrocos e Ronaldo não contém as lágrimas. E agora, Fernando Santos?

Outros títulos

Política. Carla Castro e Rui Rocha correm para liderar os Liberais

Ciência. Bióloga portuguesa ganha bolsa europeia para investigar a relação entre nutrição e fertilidade

Congresso APAVT. Turismo pede ao governo que antecipe crise inflacionista com reforço de apoios a fundo perdido

Comércio. Portugueses consomem mais 800 milhões de euros em supers até outubro

Cerimónia. Na entrega dos Nobel da Paz, Putin não foi poupado a críticas

Avatar: O Caminho da Água. À procura do futuro do cinema