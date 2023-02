Os títulos do DN desta terça-feira

Pensionistas perdem 471 euros por mês face ao valor do último salário. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Uma situação que se agrava quando, em simultâneo, se fica a saber que 61% dos trabalhadores portugueses, entre 25 e 65 anos, não fazem poupança extra para a reforma. É o que resulta de um estudo realizado pela Deco Proteste. A falta de dinheiro é a principal razão apontada.

A foto de capa vai para a sucessão no BE: Mariana avança para a liderança do Bloco sem oposição interna.

Sublinha-se ainda: Viver com uma doença rara. Patrícia, Gonçalo e Margarida combatem o estigma todos os dias.

Diretora de Informação no Departamento de Energia dos EUA, Ann Dunkin: "Não se trata só de proteger um de nós. Acreditamos realmente na defesa coletiva"

Habitação. Cooperativas podem ser solução para a crise de casas, mas câmaras estão sem terrenos

Reportagem na Ucrânia pela enviada especial Sara Gerivaz: "O inimigo não dorme e está sempre a atacar"

I Liga. Golo validado por 3 centímetros e génio de Trincão dão 3 pontos ao leão