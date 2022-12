Os títulos do DN desta sexta-feira

As repercussões da demissão do ministro das Infraestruturas fazem manchete do DN esta sexta-feira. Só há novo ministro após terça-feira à tarde, é o título.

Saída de Pedro Nuno Santos, que vai para deputado, abre portas a "remodelação alargada". PSD quer debate urgente no parlamento, IL avança com moção de censura.

Destaque ainda para as opiniões de Sebastião Bugalho, Miguel Romão, António Capinha e o editorial de Rosália Amorim.

A foto vai para o desaparecimento de Pelé (1940-2022). Antes dele, o 10 era apenas um número. Morreu o rei do futebol.

E ainda o inquérito: O que representa o DN para si? De Júlio Isidro a Assunção Cristas, testemunhos de 16 ilustres assinalam o 158.º aniversário do jornal.

Outros títulos

Energia. Receios de recessão podem travar preços dos combustíveis em 2023

André Coelho Lima, deputado do PSD: "Os polícias são servidores de toda a sociedade, não arma de arremesso político"

Reclamações. Telecomunicações voltam a liderar queixas dos consumidores em 2022

SNS. Urgências de Psiquiatria mudam dia 1. À noite só no Porto, Coimbra e Lisboa

Portugueses no Brasil. "Governo Lula será desastroso" ou "pior que Bolsonaro é impossível"?

URSS. A maior utopia política nasceu há um século