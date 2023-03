Os títulos do DN desta segunda-feira

Crimes sexuais. Há uma década que não havia tantas violações em Portugal. É esta a manchete do DN desta segunda-feira.

A violação deve ser crime público? Quase 107 mil portugueses querem mudanças na lei. O tema que divide os partidos vai esta quinta-feira a debate no Parlamento, na semana em que ficámos a saber que o número de processos aumentou na ordem dos 30%. O DN publica testemunhos, sob anonimato, de mulheres violadas.

Outro grande destaque vai para a vitória de Portugal sobre o Luxemburgo, por uns expressivos 6-0: Ronaldo bisa em goleada que põe seleção a liderar grupo J para o Europeu.

Ainda se sublinha a entrevista ao líder da equipa de segurança da Binance, a maior corretora de criptomoeda do mundo, Jarek Jakubcek: "Investigadores portugueses do cibercrime estão no top 10 da Europa".

Outros títulos

Habitação. Autarcas pedem "cautela". Fim das licenças municipais "compromete" urbanismo

Nazaré. População mobiliza-se contra obra de estabilização das arribas

Águas naturais. Vendas cresceram 9,2% no mercado nacional em 2022

Tosh Minohara: "Perante a China, o Japão está fortalecido pela aliança com a América"

MotoGP. Como Márquez impediu Miguel Oliveira de voar em Portimão

Tarantino. Aventuras de um cinéfilo que celebra 60 anos