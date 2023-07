Os títulos do DN desta quarta-feira

Visita do Papa. "Lobos solitários" e protestos ilegais e violentos são "ameaça significativa". É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Avaliação da Jornada Mundial da Juventude e da vinda do Papa a Portugal pelas secretas dita às forças e serviços de segurança cenários para que têm de estar preparados. Terrorismo, extremismos ideológicos, disrupção de infraestruturas, protestos agressivos e figuras isoladas com perturbações mentais estão identificados e as polícias têm toda a operação planeada e montada.

Foto principal desta "capa" vai para Espanha: Sem pressa para negociar governo, Sánchez pode nem reunir com Feijóo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E destaca-se ainda a GlexSummit. Alejandro Arteaga: "Os índios sabem coisas sobre as espécies da Amazónia que, no início, os biólogos não acreditam"

Outros títulos

Parlamento. Santos Silva "imparcial" rejeita "penas perpétuas"a deputados

FMI. Taxas do BCE atingem máximos este ano e começam a cair em 2024

Mistério. Problema de saúde, justiça ou um caso? China afasta MNE desaparecido