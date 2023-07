Os títulos do DN desta quarta-feira

PGR vai receber seis "relatórios" da comissão de inquérito à TAP

Oposição exige que as "omissões", as "falsidades"", a "promiscuidade entre partido (PS) e interesse público" e "interferência política" do governo estejam no relatório final.

Ucrânia convidada a aderir quando cumprir condições e sem "calendário"

"Vamos convidar a Ucrânia quando os aliados concordarem e assim que as condições estiverem reunidas", afirmou Jens Stoltenberg.

Adesão da Ucrânia à NATO

Os professores e comentadores Vasco Rato e Lívia Franco falam ao DN da decisão da Cimeira de Vílnius em relação a uma adesão ucraniana à Aliança Atlântica, assim como do impacto da entrada da Suécia, da eventual reação da Rússia e do que a Turquia ganhou.

Novo aeroporto

Burocracia e atrasos podem fazer derrapar calendário três meses

