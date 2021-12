O jornalista Luís Maia conta-nos como o desporto é um dos seus mais importantes lados B. O repórter do programa Casa Feliz, da SIC, diz que "podia escolher uma série de lados B, C ou D. Mas o desporto, sobretudo a musculação, é o lado que tenho mantido mais ativo ao longo dos anos. Conta que começou a fazer desporto já tarde. "Era muito magro", de tal forma que na universidade decidiu ganhar peso com musculação, natação e exercícios de cardio. "Ao fim de três anos passei a pesar mais 15 quilos, e a musculação acabou por se tornar uma parte importante da minha vida, treinava quatro a cinco vezes por semana e comecei a gostar muito".