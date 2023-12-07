Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Morreu Nuno Graciano. Tinha 54 anos

Apresentador estava internado "com um prognóstico reservado".
Redação DN
Publicado a
Atualizado a

Morreu o apresentador de televisão Nuno Graciano, aos 54 anos, avança a SIC.

"O apresentador foi uma figura incontornável na história da televisão, tendo passado por vários programas. Na SIC, com "Não Há Crise", despoletava centenas de gargalhadas", escreveu a estação nas redes sociais.

O apresentador estava internado desde segunda-feira "com um prognóstico reservado", revelou a família.

Nuno Graciano estava afastado da televisão desde que foi comentador do programa TVI Extra e participou no Big Brother Famosos em 2022.

Em 2021, foi candidato à Câmara de Lisboa pelo Chega.

em atualização

