Morreu Nuno Graciano. Tinha 54 anos

Morreu o apresentador de televisão Nuno Graciano, aos 54 anos, avança a SIC.."O apresentador foi uma figura incontornável na história da televisão, tendo passado por vários programas. Na SIC, com "Não Há Crise", despoletava centenas de gargalhadas", escreveu a estação nas redes sociais..O apresentador estava internado desde segunda-feira "com um prognóstico reservado", revelou a família..Nuno Graciano estava afastado da televisão desde que foi comentador do programa TVI Extra e participou no Big Brother Famosos em 2022..Em 2021, foi candidato à Câmara de Lisboa pelo Chega..em atualização