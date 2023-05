Jornal irlandês pede desculpa após publicar "opinião" feita por IA

O diário irlandês The Irish Times apresentou desculpas depois de ter publicado um falso artigo de opinião criado por uma inteligência artificial (IA), indicando que foi vítima de "uma fraude deliberada".

Intitulado "A obsessão dos irlandeses pelo falso bronzeado é problemática", o texto, publicado na quinta-feira, rapidamente se tornou um dos mais lidos no sítio do jornal.

O Irish Times retirou-o na sexta-feira e no domingo considerou que a sua publicação "constituía uma rutura de confiança entre o The Irish Times e os seus leitores".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ao jornal britânico The Guardian, um internauta declarou que tinha utilizado o instrumento de IA GPT4 para criar cerca de 80% do artigo.

O autor da fraude também explicou que a foto de perfil utilizada no texto foi criada com a ajuda do gerador de imagens Dall-E 2.

Afirmou ser um estudante irlandês que tinha feito o artigo para provocar um debate sobre a política identitária e "fazer rir [os seus] amigos".

Em comunicado, o chefe de redação do jornal, Ruadhan Mac Cormaic, disse que "o incidente evidenciou lacunas nos procedimentos a montante da publicação" dos textos.

"Também evidenciou um dos desafios colocados pela inteligência artificial aos órgãos de comunicação. Como outros, vamos aprender e adaptar-nos", acrescentou.