O Governo lança na sexta-feira a campanha "O Açúcar Escondido nos Alimentos" para promover a saúde dos portugueses, num protocolo inédito com quatro estações televisivas - RTP, SIC, TVI e Porto Canal.

A campanha, financiada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e inserida no Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, pretende alertar os portugueses para os perigos que se podem esconder nos rótulos dos alimentos e para o risco associado ao elevado consumo de açúcar.

O lançamento da campanha conta com a participação do humorista Herman José, da atriz Joana Solnado e do ator Lourenço Ortigão e coincide com o dia em que será formalizado um protocolo inédito com aquelas quatro estações televisivas, "em moldes nunca antes vistos".

A cerimónia está prevista para o Palácio da Rocha do Conde d'Óbidos (Cruz Vermelha Portuguesa), em Lisboa, com a presença dos representantes dos quatro canais de televisão e do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo.

"Na base da responsabilidade social, os quatro canais aceitaram passar, em simultâneo, ao longo do ano, mensagens promotoras de saúde pública, sendo a primeira a do açúcar - realizada por André Badalo e produzida pela FunnyHow", indica um comunicado do Ministério da Saúde.

A mesma nota salienta que o Ministério definiu como um dos seus eixos prioritários de ação a promoção de saúde pública, dando especial ênfase às áreas da alimentação saudável, luta contra o tabagismo e atividade física.

"Sendo claro que a mudança de comportamentos se consegue, em grande parte, com educação, o Ministério da Saúde acredita que a aposta na literacia e, neste sentido, em campanhas nacionais de promoção de saúde pública se traduzirá em melhorias nos comportamentos e nos estilos de vida dos Portugueses. E, por conseguinte, na saúde de todos", justifica o Governo.

De acordo com dados governamentais, cerca de um terço das crianças portuguesas tem excesso de peso ou já sofre de obesidade e considerando a população adulta essa percentagem ultrapassa os 50 por cento.

"Os dados mais recentes mostram ainda que um em cada dez portugueses sofre de diabetes. É preciso inverter este caminho que está a roubar anos de vida saudáveis aos portugueses. E essa mudança terá de passar, desde logo, por uma alteração nos hábitos de consumo alimentares, como a redução na ingestão de sal, açúcar e gorduras trans", alerta o mesmo ministério.