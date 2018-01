Pub

Corine de Farme diz que "tumulto social" em torno do programa não é compatível com a imagem da empresa

O patrocinador principal do polémico programa da SIC "Supernanny", a marca Corine de Farme, deixou de apoiar o formato, que este domingo exibiu o seu segundo episódio e obteve ainda mais audiências.

"O tumulto social em torno do mesmo não é compatível nem com a imagem da nossa empresa, nem com os nossos objetivos comerciais", tinha dito na semana passada Sara McLeod, gestora de produto e comunicação da marca, à revista Visão. Na altura, a marca estava a ponderar deixar de patrocinar o programa, o que acabou por acontecer.

A revista Meios e Publicidade confirmou esta segunda-feira que a Corine de Farme, comercializada em Portugal pelos Laboratórios Sarbec, decidiu terminar o patrocínio.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Confirma-se. Já não iremos patrocinar mais nenhum episódio deste programa", disse Sara McLeod, citada pela publicação.

No entanto, a marca disse estar disponível para colaborar com a SIC noutros formatos.

De acordo com os dados da GfK, o segundo episódio de "Supernanny", que foi para o ar no passado domingo, obteve um share de 26% e foi seguido por 1,25 milhões de espectadores.

Foi exibido apesar das recomendações da Comissão Nacional de Proteção de Direitos das Crianças e Jovens (CNPDCJ), da Unicef e do Instituto de Apoio à Criança para que a SIC suspendesse o formato.