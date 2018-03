Pub

Concorrentes vão fazer vídeo de apresentação em vários pontos de Portugal. "Welcome to Portugal" é a campanha que quer promover o país

Ao contrário dos tradicionais vídeos de apresentação feitos no país natal de cada um dos 43 países participantes na Eurovisão, este ano os candidatos vão apresentar-se com paisagens portuguesas como pano de fundo. O objetivo é promover o país em todo o mundo, uma campanha que dá pelo nome de "Welcome to Portugal".

A competição começa a 8 de maio, em Lisboa, mas os concorrentes já andam pelo país a escolher os pontos onde vão filmar os seus vídeos postais, revela o El Mundo. Um dos exemplos é o casal espanhol Amaia e Alfredo. Os intérpretes de "Tu Canción" foram até aos Açores, mais propriamente à Lagoa das Sete Cidades e aprender como se faz o cozido das Furnas. Alfred Garcia partilhou alguns dos momentos no Twitter.

O checo Mikolas Josef escolheu a aldeia de Podence, em Trás-os-Montes, onde vai aproveitar os famosos caretos, típicos do Carnaval. Nas redes sociais partilhou a descoberta de aldeias tradicionais e elogiou o bom tempo com uma fotografia em Lisboa, no Parque das Nações.

Quem também andou por aldeias históricas foi o austríaco César Sampson. O intérprete de "Nobody but You" escolheu a aldeia mais portuguesa de Portugal - Monsanto - para o seu vídeo. No Instagram partilhou parte do dia de filmagens.

Os franceses Émille Satt e Jean-Karl Lucas escolheram a cidade de Viana do Castelo para a sua apresentação. Os tradicionais trajes de Viana vão ser um dos postais das semi-finais da Eurovisão. Podendo chegar à final marcada para 12 de maio, no Altice Arena. A cantora de Malta Christabelle Borg escolheu as paisagens do Alto Alentejo e vai aparecer a cavalo.

Bélgica e Chipre escolheram a capital para os seus vídeos de apresentação. A belga Lara Groeseneken usou a Ponte 25 de Abril como pano de fundo. E a cipriota Elena Foureira foi aprender a cozinhar pratos típicos no Mercado da Ribeira. Nas redes sociais aproveitou para mostrar o sol de Portugal.