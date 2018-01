Pub

Ordem recebeu várias queixas nas últimas horas

O Conselho Jurisdicional da Ordem dos Psicólogos vai analisar as queixas contra a psicóloga Teresa Paula Marques, após ter recebido várias denúncias por causa do programa "Supernanny".

A SIC emitiu o primeiro episódio do programa no domingo. A premissa é a seguinte: uma psicóloga clínica desloca-se a casa de uma família para ajudar os pais a controlar a rebeldia dos filhos. É referido várias vezes, no entanto, que Teresa Paula Marques não está no programa como psicóloga.

Fonte da Ordem dos Psicólogos explica que este é um processo normal sempre que são recebidas queixas ou denúncias sobre um profissional. Depois de seguidos os devidos trâmites, o processo pode ser arquivado ou pode levar a uma advertência ao profissional, obrigação de prática supervisionada até 12 meses ou, em casos muito graves, a expulsão.

A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) já veio entretanto alertar que "existe um elevado risco" de "violar os direitos das crianças", nomeadamente o direito à reserva da vida privada. Remeteu igualmente para a Entidade Reguladora da Comunicação Social o pedido de análise do conteúdo do programa.