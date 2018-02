Pub

Empresa desvalorizou depois de um tweet da jovem em que dava a entender que já não usa a aplicação

As ações da Snap Inc., empresa que detém o Snapchat, caíram mais de 7% esta quinta-feira depois de Kylie Jenner ter afirmado que já não usa a aplicação.

"Então mais alguém deixou de abrir o Snapchat? Ou sou só eu... que triste", escreveu Jenner, uma das utilizadores mais influentes do Snapchat, no Twitter.

Noutro tweet, porém, afirmou que o Snapchat era o seu "primeiro amor".

A jovem de 20 anos, que foi mãe recentemente, tem cerca de 25 milhões de seguidores, o que faz com que as suas opiniões se tornem importantes no que toca à aplicação em causa, explica a CNN.

O Snapchat tem sido alvo de muitas críticas após uma nova atualização que mudou o aspeto, existindo até uma petição online pedindo à aplicação que mude novamente o seu desenho. Conta com a assinatura de mais de 1,2 milhões de pessoas.

Um especialista disse à CNN que a queda do valor das ações é um "exagero" e "Wall Street é híper sensível ao redesenho de aplicações".