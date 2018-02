Pub

Ermal Meta e Fabrizio Moro ganharam o Festival de Sanremo, no sábado à noite, e vão representar a Itália no Festival da Eurovisão, que este ano se realiza em Lisboa. A canção chama-se "Non Mi Avete Fatto Niente" e fala sobre terrorismo e sobre continuar a viver apesar da ameaça. No entanto, chegou a estar em risco de ser desqualificada.

O duo venceu a 68.ª edição do Festival de Sanremo, que se estendeu por cinco noites, e ganhou o direito a estar presente em Lisboa, sendo que Itália é um dos países que tem presença garantida na final.

Segundo a edição italiana do Huffington Post, a vitória é polémica porque se chegou a falar de uma possível desqualificação por suspeitas de plágio. Em termos de música e letra, o refrão é muito parecido com a canção "Silenzio", apresentada em 2015 em Sanremo, nota o jornal. No entanto, a canção de 2015 nunca chegou a ser gravada em estúdio e o refrão constitui menos de 30% da música, razão pela qual "Non Mi Avete Fatto Niente" não foi eliminada.

No ano passado a canção italiana (Occidentali's Karma) era uma das favoritas, mas acabou por ficar no sexto lugar. Itália já venceu duas vezes o concurso, a última das quais em 1990.