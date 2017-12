Pub

Somou 47 milhões de visualizações mensais

Drake deixou de ser o artista número um na plataforma de streaming de música Spotify - posição que ocupava em 2016 - para entregar o seu lugar no pódio ao músico Ed Sheeran.

Com 47 milhões de visualizações por mês, o Spotify anunciou hoje que o cantor britânico de 26 anos foi o artista mais tocado em 2017 com um total de 6.3 biliões de visualizações, seguido por Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar e The Chainsmokers.

Ed Sheeran leva igualmente o primeiro lugar com o álbum do ano, "÷" ("Divide"), tocado 3.1 biliões de vezes, seguindo-se Drake, com o álbum "More Life", Kendrick Lamar com "DAMN.", The Weeknd com "Starboy" e Post Malone com "Stoney".

Tocada 1.4 biliões de vezes, a música "Shape of You" - do álbum "÷" - ultrapassou mais uma vez Drake, tornando-se a música mais ouvida de sempre no Spotify. Em segundo lugar, o remix da "Despacito", de Luis Fonsi e Daddy Yankee com Justin Bieber sobrepõem-se à original, que ocupa o terceiro lugar. A música "Something Just Like This" dos The Chainsmokers com os Coldplay é a quarta na lista e Justin Bieber volta a aparecer no quinto lugar, juntamente com Quavo, Chance The Rapper e Lil Wayne que colaboraram com DJ Khaled na música "I'm the One".

Rihanna mantém-se como a artista feminina mais ouvida pelo terceiro ano consecutivo. Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande e Sia seguem-se no Top pela respetiva ordem.

O Spotify revelou também que apesar do sucesso de Ed Sheeran, o género musical Hip-hop continua a ter um papel significativo na indústria, com um aumento dos ouvintes de 74%. A música latina também tem vindo a aumentar consideravelmente o número de visualizações - 110% -, graças a canções como "Despacito" e "Mi Gente".

Entre os pontos altos do músico de pop/folk este ano, é de mencionar a sua participação especial num episódio da sétima temporada da série dramática e de fantasia "A Guerra dos Tronos" - que já revelou admirar em entrevistas - em que cantou e contracenou com Maisie Williams, que interpreta Arya Stark e é fã do cantor britânico.

