Facebook vai acabar com sistema de reconhecimento facial

O Facebook vai terminar com o seu sistema de reconhecimento fácil e vai apagar os dados armazenados desse próprio reconhecimento, disse a empresa esta terça-feira (2 de novembro) respondendo às críticas que tem recebido relativamente ao tópico da privacidade dos seus utilizadores.

O anúncio por parte da rede social mais utilizada do mundo surge quando a própria empresa enfrenta uma das maiores crises desde a sua criação, com uma imensidão de documentos internos a serem tornados públicos a jornalistas e legisladores.

"Existem muitas preocupações em relação à utilização de programas com reconhecimento facial no seio da sociedade. Os reguladores ainda se encontram no processo de criar e estabelecer as regras necessárias para que esta tecnologia seja utilizada" disse a empresa-mãe Meta em comunicado oficial.

Não ficou claro quando é que a mudança anunciada será executada, mas a medida terá consequências para a rede social, visto que mais de um terço dos utilizadores tinha optado por usar o sistema de reconhecimento facial, adiantou o próprio Facebook.

Acabar com o sistema "irá resultar na eliminação de mais de mil milhões de rostos armazenados através da utilização desse sistema".

A rede social enfrenta uma enorme crise, tendo inclusivamente alterado o nome da empresa que detém a rede social para "Meta", numa tentativa de limpar a sua imagem mediática que pretende colocar estes escândalos já habituais no passado.



As redes sociais em si - Facebook, Instagram e WhatsApp - manterão o seu nome. Os críticos alertam para que a mudança de nome não faça esquecer os escândalos aos quais a empresa está associada.