Esta sexta-feira leve grátis com o DN o poster do Sporting campeão

O DN oferece esta sexta-feira aos seus leitores um poster do Sporting campeão. Além da ilustração com os jogadores em clima de festa exibindo o troféu, no verso pode ler todos os dados e estatísticas dos 28 futebolistas leoninos que se sagraram campeões esta semana, bem como outro tipo de informação detalhada sobre a temporada da equipa de Rúben Amorim, com todos os resultados e outras taças conquistadas pelo Sporting

Os leões conquistaram na última terça-feira, em Alvalade, o 19.ª título do seus historial, depois de vencerem o Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho ainda na primeira parte. Um resultado que permitiu ao Sporting sagrar-se campeão a duas jornadas do final do campeonato, pois neste momento a diferença pontual para o FC Porto, segundo classificado, é de oito pontos.