Veja aqui o concerto solidário de Manel Cruz para apoiar a Cultura

Pelas 21 horas desta segunda-feira, 1 de março, Manel Cruz sobe ao palco da redação do JN, no Porto, para um concerto solidário em prol da União Audiovisual (UA), um grupo de entreajuda criado em março de 2020, quando a atividade cultural ficou paralisada por causa da covid-19, sob o mote "Ninguém fica para trás".

Falamos de técnicos e artistas, como encenadores, produtores, atores, maquilhadores, bailarinos, assistentes de iluminação e de imagens, famílias de circo, profissionais de catering, etc. Muitos estavam ligados aos grandes festivais de verão, que se realizam "entre março e outubro e, no ano passado, em março, não recomeçaram. Ou seja, há pessoas paradas desde outubro de 2019, sem conseguirem trabalhar", explica Inês Sales, da UA.



O grupo solidário conta com cerca de duas dezenas de pontos de ​​​​​recolha de bens alimentares e de primeira necessidade, no continente e nos Açores, que são distribuídos por profissionais das artes audiovisuais. Um trabalho voluntário que apoia um número crescente de pessoas: são atualmente 280 famílias, num total de cerca de 800 pessoas, incluindo 84 crianças. "São pessoas como nós, que perderam o emprego. Estão paradas desde março de 2020", sublinha Inês Sales .

"Dar o primeiro passo para pedir ajuda não é fácil" mas o formulário está disponível no site da UA e "a resposta numa primeira fase é rápida, dada no próximo cabaz", acrescenta a porta-voz. No cabaz entram bens alimentares e produtos de primeira necessidade doados por quem quiser ajudar - os pontos de recolha também podem ser consultados no site da UA. "Os frescos e legumes são todos comprados por nós", refere Inês Sales, por isso, "os donativos monetários são extremamente importantes".

O concerto solidário de Manel Cruz, de 46 anos, que ganhou reconhecimento nos extintos Ornatos Violeta, vai ser transmitido nos sites e nas redes sociais do DN, JN, TSF, Dinheiro Vivo e O Jogo.



Faça o seu contributo através da conta bancária PT 50 0035 0402 00054127 630 70, da Caixa Geral de Depósitos.

Caso pretenda recibo poderá solicitá-lo enviando um e email para contabilidade@uniaoaudiovisual.pt