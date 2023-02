A primeira página do DN deste sábado

Hospitais públicos violam lei do aborto. É esta a manchete do DN deste sábado.

Uma jovem de 18 anos, de Santarém, teve de esperar 19 dias para fazer uma interrupção voluntária da gravidez pelo SNS. A uma mulher de 35 anos que exigia cumprimento do prazo legal, a funcionária da unidade de obstetrícia de Vila Franca de Xira despachou com "mande um e-mail a reclamar". E no hospital da Guarda uma administrativa responde à pergunta sobre IVG com: "Aqui não, este é um hospital amigo dos bebés."

A foto desta primeira página vai para a reportagem com Carlos Brito. Figura histórica do PCP faz 90 anos e é homenageado em Alcoutim.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaca-se ainda o brunch com Luís Corte Real, editor da Saída de Emergência e escritor: "No meu novo livro, imagino que D. Miguel ganhou a D. Pedro.

E à conversa com a Orquestra Metropolitana de Lisboa: "Portugal tem menor relação com a música clássica do que outros países da Europa"

Outros títulos

Parlamento. Agenda do Trabalho Digno aprovada. Saiba o que vai mudar nas leis laborais

Greves. O que pensam os futuros professores de Portugal?

Miguel Fontes, secretário de estado do trabalho: "Empresas vão poder investir em habitação para os trabalhadores"

Lale Ülker, embaixadora da Turquia: Sismo devastador: uma demonstração de solidariedade da Humanidade