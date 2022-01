A primeira página do DN deste sábado

A manchete do Diário de Notícias deste sábado é dedicada às legislativas. Impostos são o que separa Rui Rio e António Costa.

Regionalização, saúde e até justiça aproximam-nos, mas PS só quer "ajuste" para empresas e mais escalões no IRS, enquanto PSD vê IRC a cair para 17%, IVA da restauração temporariamente nos 6% e taxas mais baixas para famílias. Com 70% dos deputados eleitos com votos de apenas oito distritos, abstenção preocupa especialistas.

Na foto, o presidente da CIP, António Saraiva: "Partido mais votado tem responsabilidade de formar governo e o segundo de o apoiar no parlamento". Uma entrevista para ler no suplemento Dinheiro Vivo.

Também neste suplemento, grátis neste dia com o DN:

- Trabalho. Nova vaga de covid carrega nas horas extra das empresas

- Bares e discotecas. Ao fim de 20 meses sem trabalhar, "vêm aí despejos e muitas falências"

Outros títulos

Sidney Poitier (1927-2022). O negro que veio para jantar e nos apaixonou

Brunch com... Francisco Alegre Duarte: "Um diplomata tem de ser patriota"

Hergé na Gulbenkian. Muito além de Tintin, para jovens dos 7 aos 77 (ou mais)

Futebol. Santa Clara impôs primeira derrota ao Sporting

E na série Portugal 2022. Ana Trigo Morais, administradora da Sociedade Ponto Verde: "Digitalização? Há sempre um papelinho que emperra tudo"