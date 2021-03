A primeira página do DN deste sábado

10 mil milhões. Aeroporto fora do Montijo obriga a indemnização. É esta a manchete do Diário de Notícias deste sábado, dando conta que se o estado optar por construir uma infraestrutura aeroportuária nova em Alcochete obriga a compensar a ANA/Vinci.

Turismo e aviação lamentam atraso que fará perder "oportunidade dada pela pandemia". Além disso, "é inaceitável que autarquias possam impedir uma obra de interesse nacional", diz Raul Martins, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal.

Segundo grande tema de capa é a "princesa do povo televisivo". Depois do filme Diana e da série The Crown, vem aí Spencer.

O centenário do PCP é também assunto de destaque, com o título para o trabalho de fundo: O que é ser comunista hoje.

Outros títulos:

- Brunch com... José Manuel Barroso. "Spínola era um grande chefe militar e um revolucionário dentro do regime"

- Covid-19. Tomás, Martim e Joana contam as experiências vividas enquanto infetados.

- O lado escondido do vírus criou uma pobreza em Portugal que não sabe pedir ajuda.

- "Calem-se as armas!" O apelo do Papa Francisco à paz no Iraque.

- Lançamento do peso. Auriol Dongmo. A devota de Fátima com braço de ferro sagrou-se campeã da Europa