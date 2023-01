A primeira página do DN deste domingo

Construção. Emprego em recorde da década, mas faltam 80 mil trabalhadores. É esta a manchete do DN.

Empresários estão preocupados com a escassez de mão-de-obra para conseguirem responder às construções projetadas para os próximos anos.

A foto de "capa" vai para a sondagem Aximage DN, JN, TSF: Maioria absoluta PS esfumou-se, PSD também cai. Liberais e Chega reforçam nas intenções de voto. Isto com o PS de António Costa a surgir com 27,1% e o PSD de Luís Montenegro com 25,1%.

Mais dois assuntos se destacam nesta primeira página:

A Taça de Portugal em futebol feminino. Dérbi teve recordes de público e de goleada

E a opinião de Wang Suoying: O Ano do Coelho

Outros títulos

Política. "Erros", "medos" e votos "pagos" na Madeira

Iniciativa Liberal. Cotrim despede-se e novo líder é escolhido hoje

Segurança nacional. Peritos detetam antenas que põem em risco as comunicações

Baixa de Lisboa. Comida tradicional portuguesa só para turista ver e entrar

Novo livro. A Guerra Civil em Portugal