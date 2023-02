A primeira página do DN desta terça-feira

"Abusos na Igreja. Portugal tem mais mulheres vítimas e padres abusadores do que a Europa". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. O relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa validou 512 testemunhos de crianças molestadas, mas há pelo menos mais 4303 casos denunciados por terceiros. Só 25 foram para investigação no Ministério Público, os outros prescreveram.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está o ministro das Finanças, Fernando Medina. Previsões de Bruxelas apontam para "arrefecimento-relâmpago da economia portuguesa" e dizem que "aumentos salariais atrasam alívio da inflação".

Outros temas:

- Montenegro atacado até no PSD. "Quase xenofobia" e "arrogância integracionista".

- Investigadores do Porto. Projeto cria trigo mais saudável, saboroso e sustentável.

- Habitação. Casas novas serão absorvidas pelo mercado em três meses.

- Mistério internacional. Depois do balão, OVNI levam a troca de acusações entre China e EUA.

- Caso Paulinho. Conselho de Disciplina profissional pode resolver falta de rapidez na decisão dos castigos.

- Benfica. Cidadãos chumbam mais EMEL e a junta vai respeitar.

- Cancro pediátrico. Barnabés, os sobreviventes que levam esperança aos hospitais.

- Iniciativa. Antigo seminário vai ser centro inovador para tratar feridos de guerra.