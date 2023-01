A primeira página do DN desta terça-feira

Novos Ministros. João Galamba assume a pasta das Infraestruturas e Marina Gonçalves o novo Ministério da Habitação. Primeiro-ministro afirmou que são garante da "continuidade" nas políticas. Líder do PSD, Luís Montenegro, pede que ministro se demita; oposição critica escolhas.

Gigantes asiáticos. Este é o ano em que a Índia vai ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo. O facto de a Índia ultrapassar a China, por si só, não altera a balança de poder face à China nem as respetivas posições nos rankings do poder e do desenvolvimento mundiais.

Governo Lula é maior e muito mais diversificado. Novo presidente escolhe 37 ministros, 11 dos quais mulheres, cinco deles negros, dois indígenas, nenhum militar. Bolsonaro atribuiu 21 das 23 pastas a homens, incluindo cinco generais, todos brancos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Prestação da casa pode aumentar até 270 euros já este mês. Após as subidas das Euribor nos últimos meses, economistas preveem que aumentos podem estabilizar a partir do primeiro semestre.

Educação: arranque do 2.º período marcado por greves e manifestações.O segundo período do ano letivo de 2022/2023 começa como terminou o primeiro, envolto num clima de contestação, com greves, protestos e vigílias. Mas afinal o que está a provocar tanta insatisfação por parte dos professores? O DN explica-lhe o que está em causa e que constrangimentos se avizinham nas escolas.

Outros títulos

Segurança. PSP comprou por 20 milhões três imóveis para alojamento de novos agentes

Desporto. Enzo quer o Chelsea, falha dois treinos do Benfica e fica sob alçada disciplinar.

Cinema. Que estreias irão salvar as salas em 2023?

Opinião de Luís Faro Ramos, Embaixador em Brasília: O Brasil do nosso contentamento