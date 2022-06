A primeira página do DN desta terça-feira

"Hotéis pedem Via Verde para imigrantes". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. Falta de 45 mil trabalhadores obriga o setor do turismo a recorrer a horas extraordinárias para compensar a escassez de mão-de-obra.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a nova embaixadora americana em Lisboa. "Alegra-me que os EUA tenham voltado a elevar a importância da parceria com a NATO", diz Randi Charno Levine.

Outros temas:

- Despedimentos e fechos de sedes. Como os partidos que perderam votos sobrevivem a corte no financiamento.

- Extinção do SEF. Segurança das fronteiras em risco, avisam especialistas. José Luís Carneiro promete "transição tranquila, segura e leal".

- Juros. Euribor positiva pode agravar prestação da casa em 92 euros.

- Juventudes partidárias. Voltar ao serviço militar obrigatório "seria um retrocesso".

- Excisão, violação, casamento forçado. Há milhares de crimes que o silêncio da comunidade deixa sem castigo.

- Dos treinos aos sócios. Revolução tecnológica está a chegar aos clubes portugueses.