A primeira página do DN desta sexta-feira

O depoimento do ministro das Infraestruturas no Parlamento faz manchete do jornal desta sexta-feira: "Há uma história e há factos". Galamba diz que não mentiu ao país.

Governante contraria o seu antigo adjunto Frederico Pinheiro, na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Deixa muitas perguntas sem resposta, como aquelas que envolvem as Secretas, e admite risco na exoneração da ex-CEO da TAP.

O destaque fotográfico vai para a entrevista a Nuno Melo, eurodeputado e líder centrista:

"Todo o meu esforço está em preparar o partido para depender de si. Não quero o CDS de mão estendida"

Professores. Governo aprova proposta unilateral de progressão. sindicatos dizem que são "migalhas" e "só para alguns"

Nova lei. Gasolineiras e cafés proibidos, mas lojas de conveniência poderão continuar a vender tabaco

Estabilidade e solidez. Moody"s elogia Portugal e hoje até pode subir o rating

Mais Habitação. Moedas insiste na oposição ao arrendamento coercivo. "Não podemos fazê-lo se há casas da autarquia vazias"

Assédio no CES. Boaventura Sousa Santos pede rapidez no processo para se poder defender

Dinossauros em Alcobaça. João Grenho e João Diogo, os jovens "cientistas" que descobriram pegadas de Stegopodus

Cimeira do G7. Em Hiroxima, os sete mais ricos vão reafirmar união face à Rússia e debater a guerra