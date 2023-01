A primeira página do DN desta sexta-feira

Entrevista DN/TSF a António Barreto faz manchete do DN desta sexta-feira, com particulat enfoque na situação política do país: "O PS está a viver uma má compreensão da ética republicana".

Sociólogo diz ser defensor de maiorias absolutas, mas que estas têm frustrado as suas expectativas. Duro com o PS, não poupa também o PSD e afirma que os dois partidos estão anquilosados.

Após mais uma demissão no governo: Marcelo tirou o tapete a Costa e à nova secretária de Estado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Notícia também um caso de violência no Exército. O terror de uma rapariga que sonha ser militar. "A minha vida tornou-se num inferno".

E ainda: O adeus a Bento XVI com apelos dos fiéis para que seja santo.

Outros títulos

Ucrânia. Putin decreta trégua. "Hipocrisia" e "propaganda", diz Kiev

Exposição. O amor capturado pela lente de Eduardo Gageiro