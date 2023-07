A primeira página do DN desta segunda-feira

"Faltam 45 mil trabalhadores na área do turismo". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. De janeiro a maio, número de hóspedes em Portugal rompeu a barreira de 2019, com mais 15% de turistas. Mas a mão-de-obra no setor está 10,6% abaixo.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Ioana Dichiseanu. "O fado na voz de uma romena".

Também em destaque mais uma reportagem da Investigação DN sobre assédio laboral na classe médica. "Cirurgião há 15 anos, Diogo desistiu de operar. 'Quem se queixa nunca fica melhor'".

Outros temas:

- Pós-25 de abril. "Spínola e Alpoim de Carvalho deviam ter sido julgados por terrorismo", afirma Fernando Cavaleiro Ângelo.

- Moldávia. "Quanto mais andamos na via europeia, mais agressivo fica Moscovo", diz ministra do Interior.

- Radiografia olímpica. Onde estão e o que fazem os atletas que representaram Portugal.

- Património. Processo de classificação do Estádio Nacional contestado e impugnado.