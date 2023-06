A primeira página do DN desta segunda-feira

"Marcas brancas pesam já quase metade da fatura do supermercado". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Inflação e turismo estão a impulsionar as vendas do retalho alimentar, que crescem 14,5% em relação a 2022.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a o dia seguinte à tentativa de rebelião na Rússia. "Putin vira foco para a Ucrânia, mas não esconde fissuras na sua liderança".

Outros temas:

- Jardim Botânico da Ajuda. O portal para uma viagem no tempo e pelo mundo.

- Mitsotakis celebra "forte mandato" nas eleições gregas.

- Karina Sainz Borgo. "Sociedade venezuelana sempre teve um combate entre a barbárie e a civilização".

- João Carlos Espada. "A dimensão marítima é fundamental para explicar a longevidade da aliança luso-britânica".

- Vítor Sereno. "Há interesse dos empresários japoneses em projetos relacionados com energias renováveis".

Esta segunda-feira escrevem no DN Rui Tavares (Livre) e Inês Sousa Real (PAN), entre outros.