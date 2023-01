A primeira página do DN desta segunda-feira

Marcelo avisa Costa: Descoordenação, falta de transparência ou descolagem da realidade podem comprometer 2023. É esta a manchete do DN desta segunda-feira, com a análise ao discurso de Ano Novo do Presidente da República.

Chefe de Estado insiste na "vantagem" da "estabilidade política", mas alerta que "maioria absoluta" significa "responsabilidade absoluta" porque seria "imperdoável" se "desbaratássemos" os fundos europeus.

A imagem da primeira página vai para a posse de Lula da Silva como 39,º presidente do Brasil. "Vou combater, dia e noite, todas as formas de desigualdade", prometeu. Uma reportagem de João Almeida Moreira, em Brasília, para ler nesta edição, que também inclui: Os brasileiros que escolheram Portugal para ensinar, investigar e morar.

Sublinha-se ainda: Opinião Janet L. Yellen -- Comércio resiliente.

Outros títulos

Escolas. André Pestana: Quem é o líder do S.T.O.P que se tornou o novo rosto da luta dos professores?

Entrevista. Dong Won Shin: "Coreia do Sul planeia expandir as fontes de energia renovável, com a lacuna a ser preenchida pelo nuclear"

Transferências. Mercado de janeiro não dá sossego aos três grandes

Espanha. Cayetana, a indomável Duquesa de Alba