A primeira página do DN desta quinta-feira

"Brasileiros e indianos são os imigrantes que mais entram em Portugal". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira. Quatro mil pessoas naturais da Índia e quase três mil do Brasil chegaram ao país no ano passado. No total, há 758 mil estrangeiros com autorização de residência.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a vitória do Benfica na Bélgica, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. "Águias voam na Champions e estão com um pé nos quartos e nos milhões".

Outros temas:

- Casas. Governo ensaia respostas para aliviar crise na habitação.

- Aborto. Camila vai pagar 800 euros para interromper gravidez. No Santa Maria tinha consulta só após as 10 semanas.

- Segurança. Ministro José Luís Carneiro sob pressão devido à extinção do SEF.

- Carreiras. Médicos querem ser equiparados à carreira de magistrados.

- Emprego. Governo deixa cair taxa contra a precariedade e vai estudar alternativa.

- Mobilidade. Loures vai investir 3,4 milhões para retirar carros do centro.

- Escócia. Saída de Sturgeon põe independência em pausa.

- Cinema. A companhia dos burros dá prémio em Cannes.