A primeira página do DN desta quarta-feira

A cibersegurança é o tema da manchete do DN desta quarta-feira: Portugal escapa ao crescimento de ataques informáticos graves..Número de casos de sequestros a redes de computadores estabilizou no País no primeiro semestre do ano, o que contrasta com um aumento de 43% a nível mundial, quando comparado com os últimos seis meses de 2022. Especialista da multinacional S21sec defende que, mais do que maior preparação, é o desinteresse por parte dos hackers que nos vai valendo..A foto vai para o Conselho de Estado. "Fazedor" Costa fica em silêncio e deixa Marcelo "no seu próprio galho".Sublinha-se ainda, na guerra: Um piloto desertor, mercenários de Cuba e armas de Kim expõem dificuldades da Rússia..Já no Alta Tensão deste dia, Rui Zink: "O risco do populismo não é o Trump, o Ventura, é tratar os outros como se fossem idiotas".Secretas. "Lobby" diplomático pode ficar reforçado com nomeação do número dois para o SIED.Lay-off avança. Estão fechadas as negociações na Autoeuropa com crença de que a empresa podia "ir mais além".Verão. Pagamentos com cartão crescem 15% à boleia dos estrangeiros