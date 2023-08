A primeira página do DN desta quarta-feira

Recuperação de aprendizagens deixa escolas "à beira de ataque de nervos". É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Estabelecimentos de ensino não contam com mais docentes, como aconteceu nos últimos anos letivos, após a pandemia. Sem professores, nem crédito horário, diretores de instituições públicas denunciam: "É quase impossível" continuar a apoiar os alunos.

A foto principal desta primeira página vai para entrevista a Jorge Bacelar Gouveia, no rescaldo das Jornadas, sobre o que significa laicismo e como a Lei da Liberdade Religiosa protege todas as confissões: "Tal como o Estado dá dinheiro à Arte ou ao Desporto, pode apoiar atividades religiosas", diz o professor universitário e especialista em Direito das Religiões.

Destaque ainda para mais um "episódio" da rubrica Alta Tensão, neste dia com Marlene Vieira:

"Guerra tem a ver com o poder dos homens, do sexo masculino, não a associo às mulheres"

Outros títulos

Política. "Não há vitórias fáceis". PSD-Madeira dramatiza regionais

Reforma. Governo corta até 8 euros a pensionistas de 2022. Correção só em outubro

Banca. Itália taxa lucros extra dos bancos

Vinho. Preço sobe 10%, mas consumo cresce em restaurantes

Navio. Tensão entre China e Filipinas, com EUA atentos

Supertaça. Benfica e FC Porto em campo

Mário Cesariny. 100 anos do Surrealismo português