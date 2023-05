A primeira página do DN desta quarta-feira

Médicos. Ministro está a "camuflar" problemas com novos concursos. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Pizarro anunciou abertura de quase 1200 vagas para fixar especialistas como passo fundamental na reorganização do SNS. Sindicatos dizem que não resolve e que o número de médicos vai continuar a diminuir, porque não se investe na valorização de salários e carreiras. "As escalas de urgência estão piores do que há um ano", garantem.

A foto da "capa" vai para: A história de Lana: Ucrânia no palco da homenagem a Guterres. Reportagem de Leonídio Paulo Ferreira em Yuste e o Dia da Europa em destaque.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sublinha-se ainda o adeus a Rita Lee (1947-2023). Morreu a rainha do rock brasileiro.

Outros títulos

Madeira. Governo de Albuquerque acusado de "apagão deliberado" nas listas de espera da saúde

Previsões melhoram. FMI quer mais impostos sobre o imobiliário e menos bens com IVA 0%. Fim dos vistos gold não travará preços das casas

Comissão de inquérito. Lacerda diz que Estado foi maior beneficiado no negócio de Neeleman. Pedrosa seguiria na TAP se tivesse mil milhões

Identidade de género. PS quer mudar registo civil para permitir nomes neutros

I Liga. Benfica persegue mais do que o campeonato; recorde de pontos também está em jogo

Anabela Moreira. "Aceitei fazer a telenovela Sangue Oculto porque quis pôr-me à prova"

Pré-publicação. A Célula de Sheffield, o romance de estreia do antigo governante José Gomes Mendes