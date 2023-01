A primeira página do DN desta quarta-feira

"Pagamento de teletrabalho sem comprovativo do custo paga IRS". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. Empresas e trabalhadores terão de pagar imposto quando a compensação assume a forma de prémio ou subsídio, sem conexão direta com acréscimo das despesas, esclarece Autoridade Tributária.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a apresentação de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, da Arábia Saudita. "Um jogador ímpar com um contrato único que só quer jogar e ser feliz".

Outros temas:

- Nem ao lado do PS, nem das outras direitas: PSD abstém-se em moção de censura ao Governo.

- Habitação. Novo ministério em contrarrelógio até 2026.

- Lisboa. Pais com filhos em idade escolar trocam carros por comboios de bicicletas nas viagens para a escola.

- Jerusalém. Coro de críticas após visita de ministro polémico de Netanyahu a local sagrado.

- Cinemateca. O eterno fascínio do Antigo Egito.