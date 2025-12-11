Revista Time elege "arquitetos da IA" como Personalidades do Ano de 2025

A revista norte-americana Time elegeu os "arquitetos da IA" como as Personalidades do Ano de 2025, cumprindo assim uma tradição que aquela publicação mantém desde 1927.Esta escolha sucede a Donald Trump, eleito em 2024 por ter vencido as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que foi escolhido pela segunda vez depois de ter sido capa em 2016.A revista divulgou duas capas da edição deste ano, sendo que uma delas é precisamente gerada por Inteligência Artificial e mostra os gestores das grandes tecnológicas mundiais Mark Zuckerberg (Meta), Lisa Su (AMD), Elon Musk (Tesla, SpaceX), Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Satya Nadella (Microsoft), entre outros, sentados numa viga de aço suspensa no ar com a cidade de Nova Iorque em fundo, numa réplica "moderna" da famosa foto tirada em 1932, onde apareciam 11 operários à conversa durante a construção do arranha-céus Rockefeller Plaza..A Time justifica a escolha com o facto de 2025 ter sido "o ano em que todo o potencial da inteligência artificial se revelou e em que ficou claro que não haveria volta atrás"."Por inaugurar a era das máquinas pensantes, por impressionar e preocupar a humanidade, por transformar o presente e transcender o possível, os Arquitetos da IA são as Personalidades do Ano de 2025 da Time", sublinhou a revista.O editor-chefe Sam Jacobs explicou que a pessoa do ano "é uma maneira poderosa de concentrar a atenção do mundo nas pessoas que moldam as nossas vidas. E, este ano, ninguém teve um impacto maior do que os indivíduos que imaginaram, projetaram e construíram a IA".Refira-se que entre os eleitos para personalidade do ano da revista Time figuram grandes personalidades da história como Mahatma Gandhi (1930), Adolf Hitler (1938) e Josef Stalin (1939 e 1942), Winston Churchill (1940 e 1949), a rainha Isabel II (1952), Nikita Khrushchev (1957), Charles de Gaulle (1958), John F. Kennedy (1961), Martin Luther King Jr.(1963), Deng Xiaoping (1978 e 1985), Aiatolá Khomeini (1989), Ronald Reagan (1980 e 1983), Mikhail Gorbachev (1987 e 1989), Bill Clinton (1992 e 1998), Papa João Paulo II (1994), Vladimir Putin (2007), Barack Obama (2008 e 2012), Greta Thunberg (2019), Joe Biden e Kamala Harris (2020), Elon Musk (2021), Volodymyr Zelensky (2022), Taylor Swift (2023).