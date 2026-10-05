Revista de imprensa. Vitória de Portugal, estradas destruídas e falta de apoio para vítimas dos incêndios

A vitória da seleção é um dos grandes destaques desta segunda-feira na imprensa nacional, em particular a imprensa desportiva. Outros temas, ligados a apoios públicos e obras públicas, também preenchem manchetes.

Em manchete no JN, olha-se para as consequências que ainda subsistem dos temporais de janeiro e fevereiro. "Duas dezenas de estradas nacionais estão fechadas ao trânsito há oito meses: Destruídas pelas tempestades há sete em obras e só quatro abrem até ao final do ano", pode ler-se.

No Público, alerta-se que o "Governo deixou na gaveta milhões de euros para vítimas de incêndios", pode ler-se em manchete.

"Máquina de ganhar", escreve o Correio da Manhã, no maior destaque da edição desta segunda-feira. Em causa está a vitória da seleção portuguesa de futebol, que foi alcançada na véspera e vale o apuramento para os oitavos de final da Liga das Nações.

Nos desportivos, o destaque vai precisamente para este último tema. "Toques de classe", escreve A Bola. "Imparáveis", pode ler-se no Record. N'O Jogo, salienta-se "Capitão Portugal".