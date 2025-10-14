Revista de imprensa. Retroativos da Lei da Nacionalidade caem e o apoio de Lagarde a Centeno

O Governo deixa cair os efeitos retroativos da Lei da Nacionalidade, avança esta terça-feira, 14 de outubro, o Público. Segundo este jornal, a nova proposta de Lei da Nacionalidade mantém perda de nacionalidade para quem cometa crimes muito graves e obrigatoriedade de exame de português e conhecimento dos princípios constitucionais.Ainda nesta edição do Público lê-se, acerca do corte de tecidos em partos vaginais, que, em dez anos, taxa desceu de 63% para 21% nos hospitais do SNS. Uma investigação da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto demonstra que diminuição foi acompanhada por um ligeiro aumento das lacerações perineais mais graves, que comprometem recuperação.O Jornal de Notícias diz que Pedro Duarte, eleito presidente da Câmara do Porto, imita Montenegro e governa sem acordos na Invicta. Dá ainda conta de uma sondagem sobre as presidenciais, segundo a qual Gouveia e Melo também é o favorito numa segunda volta.O Correio da Manhã faz um balanço das autárquicas e, falando da "vitória expressiva do PSD com maiores munícipios e mais câmaras conquistadas", diz que só Cavaco e Costa batem Montenegro.No Diário de Notícias destacamos que o Governo quer reforçar o consumo de hidrogénio nos autocarros..Leia aqui o DN desta terça-feira, 14 de outubro.O Negócios escreve que as novas pensões antecipadas subiram 19% no ano passado. "Aumento ocorreu no ano em que, apesar das novas estimativas sobre esperança de vida, o anterior governo decidiu travar a idade da reforma. Embora sem evitar o agravamento do corte do fator de sustentabilidade", explica o jornal.O ECO diz que Lagarde aposta em Centeno para presidência da Autoridade Bancária Europeia.Nos desportivos, o Record traz os esclarecimentos de Noronha Lopes, que desmentiu falência e mostrou declarações de IRS de 2017. O candidato a presidente do Benfica explicou que os anos de trabalho na McDonald's lhe deram conforto e não precisa de trabalhar. "Acumulei 23 milhões", cita o jornal.A Bola destaca uma entrevista a Alan Varela, médio do FC Porto. Diz ele que este clube "exige títulos".Já o Jogo dá destaque às declarações do selecionador Robeto Martinez. "Vitinha e o melhor médio do Mundo".