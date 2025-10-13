Leia aqui o DN desta terça-feira, 14 de outubro

"Governo quer reforçar consumo de hidrogénio nos autocarros". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. Duas operadoras inauguraram este mês dois postos de abastecimento de hidrogénio, respondendo ao apelo do Governo de ter entre 1% e 5% de consumo até 2030. Mas mercado ainda não é competitivo, uma vez que faltam escala e incentivos, salientam as empresasEm destaque fotográfico nesta primeira página está Donald Trump, que esteve no Egito a liderar a assinatura de um acordo histórico. "Paz em Gaza é como o amanhecer de um novo Médio Oriente".Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal: . Ainda sobre as Autárquicas 2025: - Lisboetas preferiram PS nas freguesias e rejeitaram aliança com o Bloco- Maiorias absolutas diminuem. “É consequência da fragmentação”- Candidaturas independentes reforçaram representação face a 2021 Outros temas:- Justiça Operação “Mais Valia”. Fernando Gomes quer entregar a sua caixa de ‘e-mails’ ao Ministério Público.- Literatura. Como se explica a Natália a adolescentes? Foi esse o desafio de Maria João Martins.- Banda desenhada. "Astérix na Lusitânia" está a chegar com os vilões Sacanês e Comicus.- José Carlos Ferreira. "Crise da habitação levou os autarcas a esquecer a mobilidade ou o ambiente"