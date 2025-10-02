Revista de imprensa. Professor suspenso por ofensas sexistas e preço "moderado" da habitação

O Público escreve na primeira página, esta quinta-feira, 2 de outubro, que o valor "moderado" das casas chega a ser 30 vezes superior ao preço mediano. Segundo a análise do jornal, os limites máximos, que o Governo defende que virão responder às necessidades da classe média, ficarão muito acima dos preços que, efetivamente, são praticados no mercado. "Dos 308 municípios portugueses, não há um único onde o valor mediano de venda ou de renda seja superior aos preços "moderados" que o executivo pretende introduzir.O Jornal de Notícias destaca que um professor da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola foi suspenso 150 dias por ofensas sexistas a alunas. A uma, que teria entre 14 a 15 anos, disse: "Tens que ir comigo indicar-me o caminho para as putas." A outra, afirmou: "Davas uma boa atriz de porno."No Correio da Manhã o destaque vai para um alegado pacto de morte que alarma escola. O jornal diz que na última semana quatro alunos tentaram o suicídio e dois mataram-se em maio e em setembro. No Diário de Notícias destacamos que o alívio fiscal no Orçammeto do EStado para 2026 pode chegar a mil milhões de euros. .Leia aqui o DN desta quinta-feira, 2 de outubro.O Negócios escreve em manchete que a taxa de carbono ameaça fazer subir ainda mais os combustíveis. "O Governo assume que vai começar a reduzir o desconto no ISP. A última vez que encolheu o bónus foi no início do ano, conseguindo acomodar o impacto com a baixa da taxa de carbono. Agora, esta mesma taxa está 12% mais alta", escreve.No Eco destaque para uma entrevista a Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, que diz: “Aparentemente só treinadores de futebol podem ser despedidos por baixa produtividade em Portugal”.Nos desportivos, fala-se da derrota do Sporting em Nápoles (2-1). "Por uma luva negra", titula o Record; "Infeliz", escreve a Bola; "A mão de Deus", diz o Jogo, que dá mais destaque às "boas contas" do FC Porto