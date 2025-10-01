Leia aqui o DN desta quinta-feira, 2 de outubro

Alívio fiscal no Orçamento do Estado para 2026 pode chegar a mil milhões de euros. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 2 de outubro. OE 2026 “vai trazer alterações fiscais mínimas”, entre elas a já prometida descida adicional no IRS e a atualização dos escalões do Imposto Municipal sobre as Transmissões de Imóveis (IMT), indicou SarmentoDescarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.No destaque fotográfico nesta primeira página está a Flotilha impedida de chegar a Gaza. Mariana Mortágua e Sofia Aparício detidas pela Marinha israelitaOutros temas:- Henrique Cymerman: “É necessária uma declaração Balfour para a Palestina” - Fórum. Polícia e fisco têm de cooperar mais no combate ao crime organizado- Insatisfação. Reaproximação do PS ao Governo depende de negociação ao centro - Habitação. Barracas em Almada e imigração são armas de arremesso autárquico- Efeméride. As bodas de diamante de Charlie Brown, Snoopy e companhia- Liga dos Campeões. De Bruyne & Hojlund, a dupla do Nápoles que derrotou o Sporting (2-1)