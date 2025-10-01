Revista de imprensa. Prestações da casa sobem e rede usa cancro para fazer burlas em peditórios

As prestações dos empréstimos da casa voltam a subir dois anos depois, destaca na edição desta quarta-feira, 1 de outubro, o Público. Diz o jornal que as médias de Setembro subiram nos três prazos da Euribor utilizados no crédito à habitação e nos contratos com prazo mais curto é a primeira subida em dois anos.O Público traz ainda uma sondagem sobre as autárquicas no Porto, que dá um empate técnico, com Pedro Duarte à frente de Pizarro.O Jornal de Notícias diz que uma rede usava combate ao cancro em peditórios fraudulentos pelo país. Explica o jornal que os sorteios rendiam até 100 mil euros, mas só 30% eram entregues a associações."Hospital condenado por esconder riscos de operação", titula em manchete o Correio da Manhã, referindo-se ao caso de uma cirurgia a bexiga descaída que deixou uma lesão grave. O jornal dá ainda destaque ao caso de um casal que foi espancado por 13 pessoas à frente da filha bebé em Valongo.No Diário de Notícias destacamos que os EUA propõem a Portugal um reforço da aliança com compra de caças F-35..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 1 de outubro.O Negócios destaca que a redução do apoio no ISP dá folga extra no Orçamento de Estado para 2026. Segundo este económico, mesmo que a redução do alívio seja gradual, o ministro das Finanças pode contar com uma folga que pode chegar a algumas centenas de milhões de euros. O Eco diz que Balsemão já admite vender controlo da SIC e Expresso. "No espaço de quatro dias, a Impresa evolui na informação ao mercado sobre o negócio com os italianos da MFE. Agora, já admite que "não está afastada" a venda do controlo da SIC e Expresso", escreve.Nos desportivos, o destaque é a derrota do Benfica frente ao Chelsea (1-0) com um atogolo de Ríos. "Ríos de Azar", escreve o Record; "Nem tudo se perdeu", diz a Bola; "Ríos seco", escreve em manchete o Jogo. Em destaque também nos desportivos, as declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, em reação às crítica do Benfica à arbitragem.Lá fora, o The Guardian realça que, segundo uma investigação, a Europa perde o equivalente a 600 campos de futebol de terras naturais e agrícolas por dia.Na BBC é possível ler sobre o escândalo que envolve protetores solares na Austrália, que levou já à returada do mercado de 18 produtos. Uma análise realizada por um grupo de defesa do consumidor em junho constatou que vários protetores solares populares e caros não ofereciam a proteção prometida pelos seus fabricantes.