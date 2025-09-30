Leia aqui o DN desta quarta-feira, 1 de outubro

"EUA propõem a Portugal reforço da aliança com compra de caças F-35". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Na presença de Paulo Rangel e de Nuno Melo, o novo embaixador dos Estados Unidos em Portugal, John Arrigo, assumiu estar empenhado em “aprofundar a parceria” na defesa e “reduzir o défice comercial”. Em destaque fotográfico nesta primeira página está o centenário de José Cardoso Pires, "o escritor que fumava ao espelho e via o país".Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal: .Outros temas:- Braga. Só um milagre liberal no Bom Jesus evitaria a continuidade do PSD ou nova vida socialista.- Autárquicas. Moedas abre campanha com "ganas" de Ayuso.- Media. Ações da Impresa duplicam de valor em dois dias com possibilidade de MFE entrar no capital.- Gaza. Trump pressiona Hamas e Turquia junta-se à mediação.- Liga dos Campeões. Benfica perde com Chelsea. Autogolo no regresso infeliz de Mourinho a Stamford Bridge.- Jean-Frédéric Schaub. "Existem três impérios em expansão hoje no mundo: a China, a Rússia e os EUA".