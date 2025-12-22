Revista de imprensa. Poupança na isenção do IMT é anulada devido à subida dos preços das casas

Na revista da imprensa desta segunda-feira, 22 de dezembro, o principal destaque do jornal Público vai para o facto de a subida dos preços das casas anular, em poucos meses, a poupança com a isenção de IMT. Na prática, este benefício fiscal atribuído aos jovens deu origem a “comportamentos especulativos” entre os vendedores. Esta conclusão é resultado de um estudo de dois professores ISCTE-IUL, que refere que nos imóveis de preços mais elevados, a poupança é anulada em quinze meses, já nos mais baixos cai para três a quatro meses.Por sua vez, o Jornal de Notícias diz na sua manchete que o avião em que a PJ apreendeu cinco milhões de euros era um "voo de Estado" com a chancela dos Negócios Estrangeiros. Nessa aeronave, que partiu da Guiné-Bissau e aterrou a 14 de dezembro no Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, seguiam trazia a mulher e o responsável pelo protocolo de Sissoco Embaló, presidente da Guiné-Bissau deposto por um golpe de Estado, a 26 de novembro.Já o Correio da Manhã tem como tema principal de capa uma tragédia no Lar de Garvão, em Ourique, onde um idoso matou um utente e feriu outros dois com uma barra de ferro durante uma discussão. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, enquanto o agressor foi internado no serviço de Psiquiatria.