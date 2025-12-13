Revista de imprensa. Orçamento de Defesa aplicado pela metade e autarquias com dificuldade em contratar

O jornal Público tem como principal destaque neste sábado, 13 de dezembro, o facto de a Defesa só ter executado 55% do investimento orçamentado para 2024, correspondendo a cerca de 388 milhões de euros. Diz o diário que apesar de, em termos absolutos, o valor supere o investimento no ano anterior em quase 15 milhões de euros, a execução baixou nove pontos percentuais, já que em 2023 foi de 64%. Apesar de o valor despendido em meios e equipamentos para as Forças Armadas ser o segundo mais alto desde 2006, só por duas vezes a execução da verba orçamentada foi mais baixa. Isto apesar de o montante ter superado em quase 15 milhões de euros aquela que foi investida em 2023 e seja a segunda mais alta de sempre.O Jornal de Notícias revela, por sua vez, que as câmaras têm cada vez mais dificuldade em contratar e manter técnicos qualificados, acrescentando que as autarquias têm quadros de pessoal envelhecidos, apresentando uma média de idades a rondar os 50 anos, não conseguem concorrer com os salários dos privados e até da administração central.Ainda no JN, destaque para uma entrevista a Sobrinho Simões, diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP). "A frase 'eu venci o cancro' é indecente", diz, complementando a ideia com o facto de a doença não se vencer por força de vontade.Já o Correio da Manhã destaca o relatório do Banco de Portugal, que aponta para o facto de metade das pensões estarem abaixo dos 462 euros. Além disso, diz que as reformas até 1045 euro sobem 2,8 e que no distrito de Lisboa é onde estão os reformados com rendimento médio mais alto do País.No que diz respeito aos desportivos, A Bola refere que o Sporting acelera as renovações de contratos com alguns dos seus futebolistas e que depois de Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio, agora foi a vez dos jovens Callai e Blopa, seguem-se Geny Catamo, Trincão, Diomande, Felicíssimo e, mais tarde, o treinador Rui Borges.O Record garante que Rafa Silva vai deixar o Besiktas em janeiro se ajudar a sua atual equipa até final deste ano, tendo recebido essa garantia do presidente do clube turco.Finalmente, O Jogo destaca o avançado portista Samu que igualou Ferrán Torres, do Barcelona, nos espanhóis mais goleadores da Europa.