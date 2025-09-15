Revista de imprensa. Governante na mira da PJ e assédio em escola de artes

A venda do Novo Banco rendeu 1,1 mil milhões de euros a gestores da Lone Star, segundo avança esta segunda-feira, 15 de setembro, o Público. De acordo com este jornal, António Ramalho Ramalho terá um encaixe entre sete e 10 milhões.Neste jornal lê-se ainda que a Inspecção da Educação investiga escola de artes fundada por António Capelo, acusado de assédio moral e sexual por ex-alunos.O Correio da Manhã destaca que a PJ investiga o secretário de Estado da Agricultura por suspeitas de corrupção. De acordo com este jornal, as auroriddaes seguem o corcuito do dinheiro enre empresas de João Moura, tendo já solicitado elementos sobre a casa à Câmara da Golegã.No Jornal de Notícias a manchete diz que o calçado e o têxtil despedem mil trabalhadores numa semana. "Nos primeiros dias deste mês, o fecho de fábricas e os despedimentos coletivos nos setores do têxtil e do calçado enviaram mil pessoas para o desemprego, só no Vale do Ave, com outras mil em risco devido a insolvências das suas empresas. As falências das mais pequenas, fora do radar mediático, estão a cair nos tribunais", lê-se.No Diário de Notícias, destacamos que Marcelo está em queda a seis meses do fim do mandato e também uma entrevista ao Chefe de Estado Maior da Aermada, o Almirante Nobre de Sousa..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 15 de setembro.Nos económicos, o Negócios destaca uma entrevista a João Vieira Lopes, líder da CCP, que defende corte de custos com saída de trabalhadores.Nos desportivos, o Record diz que Suarez bate Gyokeres: soma três golos e duas assistências nas primeiras cinco jornadas. A Bola destaca que Pote aceita renovar até 2030, mantém cláusula de rescisão de 80 milhões e sobe ao topo da hierarquia salarial. O Jogo fala do Plano de emergência do FC Porto, após lesão de Nehuén Pérez que o afasta dos relvados até final da época.No The Guardian o destaque vai para um estudo segundo o qual o verão europeu com condições meteorológicas extremas provocou 43 mil milhões de euros em perdas a curto prazo. E diz que os maiores danos causados pelo calor, pela seca e pelas inundações ocorreram no Chipre, na Grécia, em Malta e na Bulgária.O francês Le Monde diz que o novo primero-ministro, Sébastien Lecornu, esboça uma rutura relativamente ao antecessor, mas ainda sem convencer ninguém.O El País diz que o apoio de Sánchez aos protestos a favor da Gaza na Vuelta desencadeia uma batalha política.