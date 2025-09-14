Leia aqui o DN desta segunda-feira, 15 de setembro

Um Barómetro DN/Aximage sobre a popularidade do chefe de Estado e dos governantes faz manchete do DN:Marcelo em queda a seis meses do fim do mandatoPresidente da República perde apoios e só tem mais avaliações positivas do que negativa nos eleitores da AD. No Governo, só os ministros Paulo Rangel e Fernando Alexandre têm saldo positivo.Grande destaque ainda para a entrevista ao almirante Nobre de Sousa, chefe do Estado-Maior da Armada.“Temos um défice global de 27% no efetivo. Na categoria de praças estamos 36% aquém”“A Marinha é uma construção continuada e coletiva. Não tem tradição nem cultura de personalização” “Recebemos um reforço de 175 milhões de euros que se vai traduzir em aumento de capacidades”Descarregue e edição eletrónica no link abaixo:. Veja esta primeira página em detalhe: